В результате российского ракетного удара по Киеву погибли четыре человека

В результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на субботу, 1 августа, погибли четыре человека, 15 получили ранения.

Гражданский мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой на медиков передает, что среди раненых подростки в возрасте 13 и 17 лет.

Россияне выпустили по Киеву от 12 до 14 баллистических ракет разных типов и девять гуперзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Циркон".