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Мир

В результате российского ракетного удара по Киеву погибли четыре человека

Война в Украине
время публикации: 01 августа 2026 г., 06:36 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 06:40
В результате российского ракетного удара по Киеву погибли четыре человека
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В результате российского ракетного удара по Киеву погибли четыре человека
ГСЧС Украины

В результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на субботу, 1 августа, погибли четыре человека, 15 получили ранения.

Гражданский мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой на медиков передает, что среди раненых подростки в возрасте 13 и 17 лет.

Россияне выпустили по Киеву от 12 до 14 баллистических ракет разных типов и девять гуперзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Циркон".

Мир
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