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Ближний Восток

CBS: США и Израиль планируют атаковать объекты энергетической инфраструктуры Ирана

США
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 01 августа 2026 г., 06:21 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 06:31
CBS: США и Израиль планируют атаковать объекты энергетической инфраструктуры Ирана
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США и Израиль планируют атаковать объекты энергетической инфраструктуры Ирана
AP Photo/Alex Brandon

Соединенные Штаты и Израиль планируют одну из самых масшатабных на сегодняшний день атак на объекты энергетической инфраструктуры в Иране, сообщает CBS News со ссылкой на несколько источников. Не исключено, что эта военная кампания запланирована на ближайшие выходные.

По данным этих источников, завершить операцию планируется до открытия финансовых рынков в понедельник, 3 августа, так, чтобы минимизировать ее влияние на американскую и мировую экономику, однако точные временные рамки окончания операции названы не были.

По данным нескольких американских источников, Израиль уведомлен об этих планах и координируют свои действия с США. При этом президент Дональд Трамп пока не отдал приказа о начале нанесения ударов, сообщили источники.

Совместная операция ознаменовала бы возвращение Израиля к боевым действиям в отношении Ирана, которые он приостановил во время перемирия, достигнутого при посредничестве США. Иран не наносил ударов по Израилю с тех пор, как США возобновили боевые действия в начале июля.

Израильский чиновник заявил CBS News: «Израилю неизвестно о решении возобновить полномасштабные военные операции, и к Израилю не обращались с просьбой присоединиться к каким-либо военным действиям против Ирана».

План военного удара по Ирану обсуждался на заседании кабинета президента Трампа в Кэмп-Дэвиде в пятницу, 31 июля, по словам источников, проинформированных позже. Некоторые советники Белого дома, занимающиеся политическими вопросами, выступили категорически против этого плана.

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