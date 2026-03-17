Ракетная тревога на севере Израиля: обстрел из Ливана

В 11:50 прозвучала ракетная тревога в населенных пунктах на израильско-ливанской границе: ракетный обстрел из Ливана.

Перед этим прозвучало предварительное сообщение о ракетном обстреле из Ирана по северной части Израиля: речь идет об очередном случае скоординированной работы КСИР и "Хизбаллы".

В 12:00 жители севера Израиля получили сообщение о завершении инцидента, по всей видимости, выпущенную из Ирана ракету удалось перехватить по дороге.