Ракетная тревога на севере Израиля: обстрел из Ливана
время публикации: 17 марта 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 12:03
В 11:50 прозвучала ракетная тревога в населенных пунктах на израильско-ливанской границе: ракетный обстрел из Ливана.
Перед этим прозвучало предварительное сообщение о ракетном обстреле из Ирана по северной части Израиля: речь идет об очередном случае скоординированной работы КСИР и "Хизбаллы".
В 12:00 жители севера Израиля получили сообщение о завершении инцидента, по всей видимости, выпущенную из Ирана ракету удалось перехватить по дороге.