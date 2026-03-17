|
Новая Версия Сайта
Израиль

Командующий формированием "Басидж" в Иране Голамреза Сулеймани ликвидирован в Тегеране

время публикации: 17 марта 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 10:50
Командующий формированием "Басидж" в Иране Голамреза Сулеймани ликвидирован в Тегеране
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию одного из самых высокопоставленных командиров иранского режима: в понедельник, 16 марта, ВВС Израиля под точным разведывательным наведением АМАНа нанесли точечный удар в самом сердце Тегерана, ликвидировав Голамрезу Сулеймани. Сулеймани в течение последних шести лет командовал формированием "Басидж".

Подразделения "Басидж" являются частью вооруженных структур террористического режима Ирана, это военизированное добровольческое формирование в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В рамках внутренних протестов в Иране, и особенно в последнее время – по мере их усиления, силы "Басидж" под командованием Сулеймани играли центральную роль в подавлении протестов, применяя жестокое насилие, проводя массовые аресты и используя силу против гражданских демонстрантов. "Басидж" и другие структуры КСИР обвинялись в избиениях, стрельбе, пытках и других формах насилия против участников антиправительственных протестов.

Ликвидация Сулеймани дополняет список десятков высокопоставленных командиров вооруженных структур террористического режима Ирана, ликвидированных в ходе операции, и представляет собой еще один тяжелый удар по системам командования и управления режима.

