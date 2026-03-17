Цели ВВС ЦАХАЛа в Иране: Али Лариджани и глава военного крыла "Исламского джихада"

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани был в числе "целей" ВВС Израиля в последние дни, сообщает во вторник, 17 марта, новостная служба "Кан". Али Лариджани в настоящий момент считается самым высокопоставленным чиновником иранского режима после Хаменеи, и считается, что именно он принимает решения в Иране. На данный момент неизвестно о состоянии Лариджани.

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир заявил во вторник утром, что наряду с атаками на объекты террористической инфраструктуры иранского режима по всей территории Ирана, ВВС ЦАХАЛа ликвидировали также высокопоставленных палестинских террористов, скрывавшихся на иранской территории.

"Кан" сообщает, что несколько дней назад была предпринята попытка ликвидировать главу военного крыла "Исламского джихада" Акрама Аджури: это персонаж уровня Мухаммада Дэйфа в ХАМАСе, он считается теневой фигурой, и его фотографии и видео с его участием практически отсутствуют.

В ноябре 2019 года Аджури пережил попытку ликвидации, когда находился в Сирии: удар по его квартире в Дамаске был нанесен с воздуха. Его сын и его телохранитель в ходе той попытки ликвидации погибли. Акрам Аджури был ранен, и после этого он перебрался из Сирии в Иран, поскольку чувствовал себя там в большей безопасности.