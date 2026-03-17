ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки "Хизбаллы" по всему Ливану
время публикации: 17 марта 2026 г., 22:38 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 23:15
В течение последнего часа ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки и боевиков "Хизбаллы" по всему Ливану, стремясь предотвратить обстрелы территории Израиля.
В ходе оперативных действий были атакованы ракетчики и пусковые установки непосредственно перед запуском ракет или вскоре после осуществления обстрела.
С начала операции "Рычание льва" ЦАХАЛ атаковал сотни ракетных установок террористической организации "Хизбалла" по всему Ливану.