ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки "Хизбаллы" по всему Ливану

В течение последнего часа ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки и боевиков "Хизбаллы" по всему Ливану, стремясь предотвратить обстрелы территории Израиля.

В ходе оперативных действий были атакованы ракетчики и пусковые установки непосредственно перед запуском ракет или вскоре после осуществления обстрела.

С начала операции "Рычание льва" ЦАХАЛ атаковал сотни ракетных установок террористической организации "Хизбалла" по всему Ливану.