17 марта 2026
ЦАХАЛ призывает ливанцев эвакуироваться к северу от реки Захрани

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 марта 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 09:41
Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей южного Ливана, призывающее к дополнительной эвакуации. В сообщении подчеркивается, что террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает израильскую армию применить силу, и ЦАХАЛ стремится минимизировать ущерб для мирного населения.

"Удары продолжаются, ЦАХАЛ действует в этом районе с большой интенсивностью. Поэтому ради вашей безопасности мы вновь призываем вас немедленно покинуть свои дома и срочно направиться к северу от реки Захрани, – сказано в этом сообщении. – Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или ее боевыми средствами, подвергает свою жизнь опасности".

"Для обеспечения вашей безопасности мы призываем вас немедленно переместиться в район к северу от реки Захрани. Пребывание к югу от реки Захрани может поставить под угрозу вашу жизнь и жизнь ваших семей, – повторяет ЦАХАЛ. – Внимание: любое движение на юг может поставить вашу жизнь под угрозу".

