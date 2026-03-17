ЦАХАЛ предупредил жителей ливанского Тира о скорых ударах
время публикации: 17 марта 2026 г., 23:29 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 23:31
Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей ряда районов ливанского города Тир (юго-запад Ливана), в котором сообщил о скорых ударах по целям в этом городе.
"В целях вашей безопасности мы настоятельно призываем вас немедленно эвакуироваться из своих домов в районе, указанном на карте, и переместиться к северу от реки Захрани", – заявляет ЦАХАЛ.