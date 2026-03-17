Зафиксированы попадания в здания в центре страны, есть падения на открытой местности

Полиция, пожарно-спасательная служба и другие экстренные службы работают на месте падений осколков ракеты и перехватчиков в разных районах центральной части Израиля.

Есть сообщения о попадании обломка в здание в городе Ор-Йегуда, зафиксирован ущерб от осколков и ударной волны на автобусной стоянке, железнодорожной станции, а также образовалась воронка на дороге и причинен ущерб жилому зданию в районе Холона.

Сообщения о пострадавших не поступали.