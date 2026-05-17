ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух террористов в Газе

ЦАХАЛ сообщил, что в двух инцидентах в секторе Газы были ликвидированы террористы, представлявшие угрозу израильским силам.

В воскресенье, 17 мая, бойцы 188-й бригады, действующие на юге сектора, выявили вооруженного террориста в районе "желтой линии".

В субботу, 16 мая, бойцы бригады "Кфир" в центральной части сектора заметили террориста, приближавшегося к позициям военных.

В обоих случаях ВВС нанесли удары и ликвидировали террористов.