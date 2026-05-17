Более 100 музеев по всему Израилю бесплатно откроют свои двери 18 мая

В Израиле вновь пройдет Международный день музеев. 18 мая десятки музеев по всей стране откроют двери для бесплатного посещения. В 2026 году в акции участвуют более 100 музеев, художественных пространств и научных центров: в центре, на юге и на севере страны.

Каждый год Международный день музеев проходит под определённым девизом. В прошлом году темой праздника стало послание "Будущее музеев в эпоху меняющихся сообществ". В 2026, видимо выражая надежду, а не отражая действительность, день проходит под лозунгом "Музеи объединяют расколотый мир".

Ежегодная инициативе Международного совета музеев ICOM с 1977 года вызывает отклик во всём музейном мире. Все понимают и надеются, что музеи сегодня воспринимаются не только как места хранения искусства и истории, но и как пространства диалога, памяти и иногда весьма горячего общественного спора.

Координацией проекта в Израиле занимается Израильская ассоциация музеев. Вход в большинство музеев 18 мая будет бесплатным, однако, многие участники требуют предварительно подтвердить участие. Кроме открытых экспозиций, в музеях будут проводиться специальные программы, экскурсии, встречи с кураторами, мастер-классы, лекции и другие мероприятия.

Среди музеев, домов искусства, галерей и студий, уже объявивших программу:

- Музей Израиля в Иерусалиме – крупнейший музей Израиля, равноценно представляющий большие коллекции археологии и изобразительного искусства

- Музей дизайна в Холоне

- Музей Эрец-Исраэль – где сейчас проходит третья Израильская биеннале крафта и дизайна "Труды и дни"

- Музей Иланы Гур

- Тель-Авивский музей искусств – один из главных центров современного искусства Израиля.

- "Мадатек" – Israel National Museum of Science, Technology and Space – научный музей в Хайфе с интерактивными программами для семей.

T- ower of David Jerusalem Museum – музей истории Иерусалима, который в этом году также проводит бесплатные экскурсии по предварительной записи.

В Хайфе к акции присоединяются сразу несколько музеев города – включая Haifa Museum of Art, National Maritime Museum и Haifa City Museum. Посетителям обещают специальные туры, детские программы и беседы в галереях.

Полный список музеев-участников можно найти на сайтах акции:

ICOM Israel – International Museum Day 2026 (иврит). На сайте можно выбрать географическую зону и проверять музеи, галереи и мероприятия ниже по странице.

Международный день музеев – официальный сайт ICOM (английский).

Обязательно предварительно зайдите на сайт желаемого музея, чтобы проверить часы работы и, если это необходимо, зарегистрироваться на мероприятия.