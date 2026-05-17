Джиу-джитсу. Израильтяне завоевали две медали в Абу-Даби. Антисемитский инцидент на церемонии награждения

AP Photo/Eugene Hoshiko

В Абу-Даби проходит турнир "Большого шлема" по джиу-джитсу.

Израильтянин Даниэль Боарон(весовая категория до 56 кг) завоевал бронзовую медаль.

Йоав Манор (весовая категория до 77 кг) завоевал бронзовую медаль.

Во время его награждения кувейтец Ясим Аль-Хатам, ставший победителем турнира, отказался пожать руку израильтянину и отказался от общей фотографии.

