Ноам Бетан и его команда вернулись в Израиль, завоевав 2-е место на "Евровидении"

Днем 17 мая певец Ноам Бетан и его команда вернулись в Израиль после того, как завоевали 2-е место на музыкальном конкурсе "Евровидение-2026", проходившем в Вене.

В аэропорту "Бен-Гурион" им устроили торжественную встречу.

Финал песенного конкурса "Евровидение-2026" проходил в столице Австрии с вечера 16 мая до ночи 17 мая. Победу одержала представительница Болгарии DARA с песней Bangaranga, набравшая 516 баллов. Представитель Израиля Ноам Бетан с песней Michelle занял второе место с 343 баллами. Третье место заняла Румыния: Александра Кэпитэнеску с песней Choke Me, 296 баллов. Далее в первой десятке: Австралия – 287, Италия – 281, Финляндия – 279, Дания – 243, Молдова – 226, Украина – 221, Греция – 220.

В финале конкурса участвовали 25 стран.

Конкурс "Евровидение-2026" проходил в Вене на фоне бойкота со стороны ряда стран из-за участия Израиля.

Начиная с победы Нетты Барзилай с песней Toy в 2018 году, результаты Израиля на "Евровидении" были такими: 2018 – Нетта Барзилай, 1-е место; 2019 – Коби Марими, 23-е место; 2020 – конкурс был отменен из-за пандемии COVID-19; 2021 – Эден Алене, 17-е место; 2022 – Михаэль Бен-Давид, не вышел в финал; 2023 – Ноа Кирел, 3-е место; 2024 – Эден Голан, 5-е место; 2025 – Юваль Рафаэль, 2-е место; 2026 – Ноам Бетан, 2-е место.

Песни призеров Eurovision 2026

