Израильская фотоника ускоряет работу дата-центров и ИИ-инфраструктуры

Кремниевая фотоника компании Tower Semiconductor превращает свет в главный нерв искусственного интеллекта. Капитализация компании уже достигла $30 миллиардов.

Современные дата-центры столкнулись с трудной ситуацией: графические процессоры становятся мощнее с каждым годом, но данные между ними по-прежнему передаются по медным проводникам, а этой технологии уже больше века. При скоростях, которых требует обучение больших языковых моделей, медь превращается в настоящее "бутылочное горлышко": она греется, теряет сигнал, требует усилителей.

Израильская компания Tower Semiconductor предлагает решение – это кремниевая фотоника. Это решение позволяет передавать данные не через электрические соединения, а с помощью света, используя лазеры и оптические волноводы, вытравленные прямо на кремниевом чипе.

Это не просто замена медного кабеля оптическим волокном – это интеграция оптики и электроники на одной пластине. Скорость передачи возрастает вдвое по сравнению с медью, энергопотребление падает, а сигнал не деградирует на расстоянии. Tower Semiconductor уже сегодня работает как специализированный завод, производя фотонные чипы для многих игроков рынка на своей уникальной платформе PH18.

Экономические результаты достаточно убедительные. В первом квартале 2026 года выручка Tower выросла на 15% год к году и достигла $414 миллионов, чистая прибыль выросла в полтора раза. На 2027 год уже подписаны контракты на $1,3 миллиарда. Оценка капитализации компании составляет $30 миллиардов, сообщает экономическое издание Globes.

В феврале 2026 года Tower и Nvidia объявили о совместной разработке оптических модулей для дата-центров нового поколения, работающих на скорости 1,6 терабита в секунду. Для Nvidia, чьи графические процессоры стали главным двигателем ИИ-революции, оптический интерконнект – это недостающее звено, без которого масштабирование кластеров упирается в физические ограничения. Tower оказалась в нужном месте с нужной технологией и теперь строит производственные мощности на $650 миллионов долларов, чтобы успеть за спросом.