Минфин выделит 4,5 млрд шекелей на суд над боевиками "Нухбы", у минобороны новые требования

Переговоры между министерством финансов и министерством обороны о финансировании создания специальной системы военных судов для рассмотрения дел боевиков подразделения ХАМАСа "Нухба", участвовавших в резне 7 октября 2023 года, зашли в тупик.

Как сообщает экономическое издание The Marker, причиной разногласий стала уже не необходимая сумма – ранее сообщалось, что министерство обороны требовало 5 миллиардов шекелей, и минфин первоначально соглашался выделить лишь 1,8 миллиарда на эти цели, – а сама структура финансирования, поскольку минфин уже поднял планку до 4,5 миллиардов шекелей.

По информации издания, министерство обороны в конце недели выдвинуло дополнительное требование: финансирование отдельной судебной системы для примерно 350 боевиков ХАМАСа должно быть оформлено отдельной строкой бюджета, вне рамок бюджета министерства обороны. Минфин категорически против этого.

В рамках проекта создания отдельной военной судебной инфраструктуры для рассмотрения дел боевиков "Нухбы" предусмотрено создание судебного комплекса и инфраструктуры, найм судей, прокуроров и адвокатов, строительство и содержание объектов, компьютерные и коммуникационные системы, создание системы сопровождения для 12-14 тысяч пострадавших, телефонные центры и специальные площадки для просмотра судебных заседаний. Более того, на первом этапе государство будет финансировать и адвокатов обвиняемых террористов, но затем эти средства будут удержаны из налоговых средств Палестинской автономии.

На финансирование этого потребуются около 4,5 миллиарда шекелей в течение десяти лет, из них 70 миллионов должны быть выделены в 2026 году, и по 100 миллионов шекелей ежегодно в 2027–2034 годах. Для финансирования этого будет проведено горизонтальное сокращение бюджетов министерств на 0,5%, начиная с 2027 года.