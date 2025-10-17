Внимание, розыск: пропал 34-летний Давид Азриэль из Ашдода

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 34-летнего Давида Азриэля, жителя Ашдода. Днем 16 октября он вышел из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, черные волосы. Носит кипу и очки.

Описание одежды: синие брюки-карго, белая рубашка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6387222.