Внимание, розыск: пропал 34-летний Давид Азриэль из Ашдода
время публикации: 17 октября 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 14:06
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 34-летнего Давида Азриэля, жителя Ашдода. Днем 16 октября он вышел из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: худощавого телосложения, черные волосы. Носит кипу и очки.
Описание одежды: синие брюки-карго, белая рубашка.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6387222.