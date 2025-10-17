Яир Нетаниягу отказался от апелляции и выплатит 160 тысяч шекелей активистке Дане Кассиди

Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаниягу отозвал апелляцию на приговор о клевете по иску активистки Даны Кассиди, сообщает Walla. Тем самым решение суда стало окончательным.

Напомним, что 30 августа 2023 года мировой суд в Кфар-Сабе постановил, что Яир Нетаниягу должен выплатить 160 тысяч шекелей активистке Дане Кассиди за публикации, намекавшие на ее роман с политиком Бени Ганцем. Решение вынес судья Ронен Пелег. Также ответчик должен был оплатить судебные издержки в размере 9 тысяч шекелей.

Дело касается публикаций в соцсетях времен выборов 2020 года. По мнению окружения Кассиди, эти публикации Нетаниягу-младшего привели к травле в соцсетях.