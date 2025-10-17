ЦАХАЛ: "Красный Крест" получил от ХАМАСа останки заложника

Пресс-службы Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности сообщили, что представители "Красного Креста" получили от ХАМАСа гроб с останками заложника. В настоящее время машины "Красного Креста" направляются к месту встречи с силами ЦАХАЛа в секторе Газы.

До того, как машины ЦАХАЛа с телами заложников покинут сектор Газы, состоится военная церемония в память о погибших, в ходе которой бойцы ЦАХАЛа накроют гробы израильскими флагами и прочитают молитвы.

Из сектора Газы тела будут доставлены в Институт судебной медицины "Абу Кабир" для проведения процедуры идентификации останков.

ЦАХАЛ обратился к общественности с призывом проявить понимание и дождаться завершения идентификации тел, результаты которой сначала будут сообщены родственникам.