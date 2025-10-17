ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован террорист и уничтожен военный объект

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации боевика "Хизболлы" в районе Хирбет-Салем на юге Ливана. Террорист, занимавшийся восстановлением инфраструктуры организации, был уничтожен ударом беспилотника ВВС под руководством 91-й дивизии ЦАХАЛа.

Кроме того, прошлой ночью резервисты бригады "Алон" (228) в деревне Кфар-Ярун взорвали здание, которое использовалось "Хизболлой" в военных целях и представляло угрозу для израильских сил в этом районе.

ЦАХАЛ подчеркивает, что активность боевиков террористической организации "Хизболла" в данном районе является грубым нарушением соглашения между Израилем и Ливаном о прекращении огня.