Пресса

Bloomberg: ради улучшения отношений с США Эрдоган попросил Путина забрать комплексы С-400

время публикации: 17 декабря 2025 г., 23:17 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 23:24
Bloomberg: ради улучшения отношений с США Эрдоган попросил Путина забрать комплексы С-400
Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой забрать назад зенитные комплексы С-400, купленные Анкарой у Москвы десять лет назад. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что вопрос о комплексах Эрдоган поднял во время встречи с Владимиром Путиным на прошлой неделе.

Анкара надеется, что возвращение России зенитно-ракетных комплексов, из-за которых обострились отношения Турции с США и другими членами NATO, поможет улучшить отношения с Вашингтоном и снимет препятствия к приобретению американских истребителей F-35.

В сентября турецкое издание Nefes сообщало, что Россия намерена выкупить у Турции поставленные в 2019 году зенитно-ракетные установки C-400 c тем, чтобы перепродать их третьим странам. Спрос на средства ПВО заметно вырос на фоне войн и конфликтов в мире.

