Отчет ЦАХАЛа за неделю по Иудее и Самарии: ликвидированы двое террористов, десятки арестованы

ЦАХАЛ публикует отчет по операциям в Иудее и Самарии за неделю: два террориста были ликвидированы, 10 единиц оружия изъято, десятки подозреваемых арестованы.

Террористы были ликвидированы в Дженине и Кабатии, к югу от Дженина.

В деревне Атиль были задержаны террористы, занимавшиеся производством взрывчатых веществ. В Анабте конфискованы материалы для изготовления взрывчатых веществ. В Туль-Кареме и в деревне Будрус, а также в Дуре, были обнаружены и конфискованы флаги террористической организации ХАМАС.

В ходе различных операций конфискованы винтовки М16 и М4, пистолеты, охотничьи ружья и другое оружие. Уничтожен станок, использовавшийся для производства оружия.

Параллельно с операциями военные на этой неделе предупреждали жителей Палестинской автономии о недопустимости массовых торжеств по поводу освобождения террористов из тюрем.