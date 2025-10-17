x
|
последняя новость: 11:15
|
|
Израиль

Внимание, розыск: пропал 47-летний Леонид Полонский из Иерусалима

Полиция
Розыск
время публикации: 17 октября 2025 г., 10:48
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 47-летнего Леонида Полонского, жителя Иерусалима. В последний раз его видели 12 октября в районе его дома в Армон а-Нацив в Иерусалиме. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.70, худощавого телосложения, короткие седые волосы, карие глаза.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 02-5685400.

