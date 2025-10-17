Около Хеврона был смертельно ранен подросток. ЦАХАЛ проводит расследование

Источники в Палестинской автономии и израильские СМИ сообщают, что умер 11-летний Мухаммад Бахджат аль-Халак из Хеврона, который был ранен накануне в районе Ар-Рихии, к югу от Хеврона, где происходили беспорядки.

Палестинской стороной утверждается, что подросток получил огнестрельные ранения.

В палестинских СМИ распространена версия, согласно которой дети играли около школы в футбол, когда их обстреляли военные.

ЦАХАЛ подтверждает, что был открыт огонь по нападавших, которые бросали камни в военных. При этом в сообщении ЦАХАЛа отмечается, что о пострадавших военным неизвестно. Среди израильтян никто не пострадал. Начато расследование этого инцидента.