В Рахате во время погони легкие травмы получили четверо полицейских

Полиция
время публикации: 17 октября 2025 г., 00:08 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 00:12
Пресс-служба полиции Израиля

В Рахате водитель легкового автомобиля, вызвавшего подозрения полицейских, отказался остановиться для проверки. При попытке скрыться водитель врезался в патрульную машину.

Во время погони полицейские открыли огонь по колесам автомобиля, вынудив его остановиться. Водитель, 20-летний житель одного из бедуинских поселков, задержан.

Пресс-служба полиции сообщает, что в результате этого инцидента четверо полицейских получили легкие травмы и были доставлены в больницу "Сорока" для получения медицинской помощи.

