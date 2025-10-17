В Рахате во время погони легкие травмы получили четверо полицейских
время публикации: 17 октября 2025 г., 00:08 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 00:12
В Рахате водитель легкового автомобиля, вызвавшего подозрения полицейских, отказался остановиться для проверки. При попытке скрыться водитель врезался в патрульную машину.
Во время погони полицейские открыли огонь по колесам автомобиля, вынудив его остановиться. Водитель, 20-летний житель одного из бедуинских поселков, задержан.
Пресс-служба полиции сообщает, что в результате этого инцидента четверо полицейских получили легкие травмы и были доставлены в больницу "Сорока" для получения медицинской помощи.
