Скандал в зале суда: родственники заложников против Нетаниягу

В окружном суде продолжается перекрестный допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Нетаниягу опоздал на 45 минут. Входя в зал заседаний, он отказался отвечать на вопросы журналистов.

Вскоре после начала допроса, Нетаниягу получил записку через одного из своих помощников, и вышел из зала. Допрос был прерван.

После возобновления заседания, в зале разразился скандал, когда родственники нескольких заложников кричали "заложники брошены на произвол судьбы". Из зала заседаний были удалены родственники заложников, а также несколько журналистов.

Премьер-министр заявил, что происходящее в зале суда доказывает, в какой степени он и его семья являются объектом подстрекательства. "Того, что сейчас происходило, никогда раньше не было и быть не должно", – сказал Нетаниягу.