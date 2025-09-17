x
17 сентября 2025
|
последняя новость: 13:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2025
|
17 сентября 2025
|
последняя новость: 13:54
17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Скандал в зале суда: родственники заложников против Нетаниягу

Суд
Акции протеста
время публикации: 17 сентября 2025 г., 12:33 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 12:33
Скандал в зале суда: родственники заложников против Нетаниягу
Itai Ron/POOL

В окружном суде продолжается перекрестный допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Нетаниягу опоздал на 45 минут. Входя в зал заседаний, он отказался отвечать на вопросы журналистов.

Вскоре после начала допроса, Нетаниягу получил записку через одного из своих помощников, и вышел из зала. Допрос был прерван.

После возобновления заседания, в зале разразился скандал, когда родственники нескольких заложников кричали "заложники брошены на произвол судьбы". Из зала заседаний были удалены родственники заложников, а также несколько журналистов.

Премьер-министр заявил, что происходящее в зале суда доказывает, в какой степени он и его семья являются объектом подстрекательства. "Того, что сейчас происходило, никогда раньше не было и быть не должно", – сказал Нетаниягу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook