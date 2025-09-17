В городе Газа и его окрестностях пропали интернет и проводная связь
время публикации: 17 сентября 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 11:44
Палестинские поставщики электросвязи объявили об отключении услуг предоставления доступа к интернету и проводной телефонной связи в районах Газы и северной Газы. Это стало следствием повреждения нескольких основных магистральных трасс, питающих район, вследствие военных действий.
Техники компании круглосуточно работают над устранением неисправностей в условиях опасной обстановки на местах, сообщает связанный с ХАМАСом "Палестинский информационный центр".
Ссылки по теме