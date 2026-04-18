Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 18 апреля, на всей территории страны резко понизится температура. Ясно и ветрено. На севере возможны дожди.

В Иерусалиме – 14-22 градусов, в Тель-Авиве – 19-26, в Хайфе – 17-23, в Эйлате – 24-31, в Беэр-Шеве – 18-27, на побережье Мертвого моря – 24-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-26, в Ариэле – 15-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-24, на Голанских высотах – 15-23.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 100-200 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный (до 25 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 30 км/ч).

В воскресенье-четверг – без существенных изменений.