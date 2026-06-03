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Израиль

У многих клиентов Pelephone возникли проблемы с телефонными звонками

Связь
время публикации: 03 июня 2026 г., 13:20 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 13:25
У многих клиентов Pelephone возникли проблемы с телефонными звонками
Flash90

Клиенты мобильного оператора Pelephone сообщают о проблемах с исходящими и входящими телефонными звонками.

В компании Pelephone заявили в ответ на обращения СМИ, что речь идет о "точечных затруднениях" у части абонентов при совершении и приеме звонков.

При этом, по данным компании, мобильный интернет работает в обычном режиме, а звонки можно совершать через WhatsApp.

В Pelephone сообщили, что проблему решает техническая служба.

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