У многих клиентов Pelephone возникли проблемы с телефонными звонками
время публикации: 03 июня 2026 г., 13:20 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 13:25
Клиенты мобильного оператора Pelephone сообщают о проблемах с исходящими и входящими телефонными звонками.
В компании Pelephone заявили в ответ на обращения СМИ, что речь идет о "точечных затруднениях" у части абонентов при совершении и приеме звонков.
При этом, по данным компании, мобильный интернет работает в обычном режиме, а звонки можно совершать через WhatsApp.
В Pelephone сообщили, что проблему решает техническая служба.