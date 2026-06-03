У многих клиентов Pelephone возникли проблемы с телефонными звонками

Клиенты мобильного оператора Pelephone сообщают о проблемах с исходящими и входящими телефонными звонками.

В компании Pelephone заявили в ответ на обращения СМИ, что речь идет о "точечных затруднениях" у части абонентов при совершении и приеме звонков.

При этом, по данным компании, мобильный интернет работает в обычном режиме, а звонки можно совершать через WhatsApp.

В Pelephone сообщили, что проблему решает техническая служба.