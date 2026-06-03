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Израиль

Скандал в Кнессете: голосование по выборам госконтролера было прервано и возобновлено

Кнессет
Скандалы
Госконтролер
время публикации: 03 июня 2026 г., 13:56 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 14:36
Скандал в Кнессете: голосование прервано
Yonatan Sindel/Flash90

В зале заседаний Кнессета разразился скандал, что привело к временному прекращению голосования на должность государственного контролера.

Скандал разразился в тот момент, когда выяснилось, что депутаты от "Ликуда" фотографируют себя возле избирательной урны с бюллетенем Михаэля Равело в руках. По некоторым сведениям, депутаты делали это по требованию глав фракции "Ликуд". Сообщение было передано юридическому советнику Кнессета, и она заявила, что "фотографирование во время голосования не принято в Кнессете".

Депутат Гилад Карив ("Демократим") заявил, что речь идет об оказании давления на депутатов и создании помех в процессе свободного голосования.

Спикер Кнессета Амир Охана объявил перерыв для совещания. После почти получасового заседания при участии представителей избирательной комиссии, главы коалиции, координатора оппозиции, а также юридического советника Кнессета, было принято решение, что нельзя запретить депутатам фотографировать себя в момент голосования. Также было принято решение начать голосование с самого начала. В ближайшие минуты второй круг голосования начнется повторно.

По некоторым сведениям, в перерыве между голосованиями, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызывал к себе в канцелярию депутатов, чтобы выяснить, кто из них не голосовал за Михаэля Равело.

Израиль
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