Скандал в Кнессете: голосование по выборам госконтролера было прервано и возобновлено

В зале заседаний Кнессета разразился скандал, что привело к временному прекращению голосования на должность государственного контролера.

Скандал разразился в тот момент, когда выяснилось, что депутаты от "Ликуда" фотографируют себя возле избирательной урны с бюллетенем Михаэля Равело в руках. По некоторым сведениям, депутаты делали это по требованию глав фракции "Ликуд". Сообщение было передано юридическому советнику Кнессета, и она заявила, что "фотографирование во время голосования не принято в Кнессете".

Депутат Гилад Карив ("Демократим") заявил, что речь идет об оказании давления на депутатов и создании помех в процессе свободного голосования.

Спикер Кнессета Амир Охана объявил перерыв для совещания. После почти получасового заседания при участии представителей избирательной комиссии, главы коалиции, координатора оппозиции, а также юридического советника Кнессета, было принято решение, что нельзя запретить депутатам фотографировать себя в момент голосования. Также было принято решение начать голосование с самого начала. В ближайшие минуты второй круг голосования начнется повторно.

По некоторым сведениям, в перерыве между голосованиями, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызывал к себе в канцелярию депутатов, чтобы выяснить, кто из них не голосовал за Михаэля Равело.