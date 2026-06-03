Пожар в гостинице в Дели, более 20 погибших
время публикации: 03 июня 2026 г., 13:13 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 13:23
По меньшей мере 21 человек погиб на юге Дели в результате пожара в гостинце Flourish Stay, в которой останавливаются в основном иностранцы, приехавшие в индийскую столицу для медицинских процедур, и их родственники.
Более 40 пострадавших были госпитализированы. Пожарным удалось сравнительно оперативно установить контроль над возгоранием, однако поисковые-спасательные работы продолжается. Начато расследование, задача которого – установить причину пожара.
Пожары в Индии часто происходят из-за несоблюдения правил безопасности в условиях тесной и хаотической застройки. Нынешний стал одним из самых смертоносных за последние годы.
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