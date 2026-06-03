Выборы государственного контролера: начался второй круг голосования

Первый круг голосования на должность государственного контролера не выявил победителя. В голосовании приняли участие 118 депутатов.

60 депутатов проголосовали за Йосефа Эльрона, 57 – за Михаэля Равело. Один голос признан недействительным. Депутаты Меир Поруш ("Яадут а-Тора") и Эли Далаль ("Ликуд") не приняли участие в голосовании.

В эти минуты в Кнессете начинается второй круг голосования. Победителем будет объявлен тот, кто наберет в этом круге наибольшее число голосов.

Напомним, что на должность государственного контролера претендуют два кандидата: адвокат Михаэль Равело, который много лет представляет "Ликуд", а также премьер-министра Биньямина Нетаниягу в тех случаях, когда юридический советник правительства отказывается это делать, и бывший судья Верховного суда Йосеф Эльрон. Адвоката Равело поддерживает коалиция, а оппозиция заявила, что проголосует за судью Йосефа Эльрона. Однако речь идет о тайном голосовании, и поэтому возможны неожиданные результаты. Тот факт, что Эльрон в первом круге набрал 60 голосов, означает, что несколько депутатов от коалиции проголосовали за него.