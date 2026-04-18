Террорист, проникший в поселение Негохот, планировал теракты против сил ЦАХАЛа

В субботу, 18 апреля, около 06:00, в поселении Негохот, в зоне ответственности территориальной бригады "Иегуда", был замечен террорист, вооруженный ножом. Он был ликвидирован сразу после обнаружения.

После этого силы ЦАХАЛа, действуя в соответствии с указаниями общей службы безопасности (ШАБАК), начали операцию в районе, где проживал террорист.

В ходе обыска в доме террориста военнослужащие обнаружили самодельное оружие и военное снаряжение, с помощью которых он планировал совершение террористических актов против израильтян и сил ЦАХАЛа.