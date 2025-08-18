Повторное сообщение о розыске: пропала 16-летняя Николь Звирман из Тель-Авива

Полиция повторно обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей девушки-подростка. Пропала 16-летняя Николь Звирман из Тель-Авива. В последний раз девушку видели, когда она выходила из своего дома в Тель-Авиве в воскресенье, 3 августа, и с тех пор от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 167 см, носит очки. Была одета в черную майку, черные шорты, красную спортивную обувь.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николь, просят позвонить в полицию по телефону 100.