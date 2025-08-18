x
18 августа 2025
Израиль

Баарав-Миара представила в БАГАЦ ответ по делу о смене замков

Ярив Левин
Юрсоветник правительства
время публикации: 18 августа 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 12:23
Баарав-Миара представила в БАГАЦ ответ по делу о смене замков
Shir Torem/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара представила ответ на апелляцию против смены замков в ее офисе.

Ответ был представлен в рамках рассмотрения апелляции. Суд опросил обе стороны – и министра юстиции, и юридического советника.

В ответе Гали Баарав-Миары говорится, что замена замков в офисе является по сути нарушением вердикта Верховного суда, в соответствии с которым до окончания рассмотрения апелляции против увольнения Баарав-Миары запрещены какие-либо действия, препятствующие выполнения ею обязанностей.

"После решения правительства, в одностороннем порядке министр юстиции закрыл вход в офис таким образом, чтобы юридический советник не мог войти", – говорится в ответе представителей Гали Баарав-Миары.

