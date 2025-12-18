Бригада "Кармели" завершила миссию на севере Газы, ее сменит бригада "Иерушалаим"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что резервная 2-я бригада "Кармели" завершила миссию на севере Газы, в районе так называемой "желтой линии" (буферной зоны).

Это была шестая миссия бригады "Кармели" в Газе после начала войны.

В этот район входят силы 16-й бригады "Иерушалаим".

За последние месяцы бойцы бригады "Кармели" ликвидировали десятки террористов, обнаружили и изъяли вооружение и боеприпасы ХАМАСа, а также уничтожили ракетные установки и ракеты, предназначавшиеся для обстрелов территории Израиля. Кроме того, были уничтожены сотни объектов террористической инфраструктуры.