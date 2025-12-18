x
18 декабря 2025
Израиль

В районе Хермона пройдут учения ЦАХАЛа

Учения
ЦАХАЛ
время публикации: 18 декабря 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 07:47
В районе Хермона пройдут учения ЦАХАЛа
Michael Giladi/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в районе горнолыжного курорта на горе Хермон в четверг, 18 декабря, пройдут военные учения.

На месте будет заметна повышенная активность военного транспорта и летательных аппаратов.

В настоящее время снег есть только на вершинах Хермона, в нижней части подъемника снега нет. Осадков сегодня не ожидается.

