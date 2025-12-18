Беспорядки после муниципального штрафа в Иерусалиме, травмированы трое полицейских
время публикации: 18 декабря 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 13:04
В Иерусалиме на улице Хана после того, как был выписан муниципальный штраф, возникли беспорядки. Речь идет о районе проживания ультраортодоксальной общины.
В ходе столкновений нарушителями порядка был перевернут полицейский автомобиль. В сотрудников полиции бросали камни и другие тяжелые предметы. Трое полицейских получили легкие травмы.
Нескольким патрульным автомобилям причинен значительный ущерб.