18 декабря 2025
18 декабря 2025
18 декабря 2025
последняя новость: 12:58
18 декабря 2025
Израиль

Беспорядки после муниципального штрафа в Иерусалиме, травмированы трое полицейских

Полиция
Иерусалим
Харедим
время публикации: 18 декабря 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 13:04
Беспорядки после муниципального штрафа в Иерусалиме, травмированы трое полицейских
Пресс-служба полиции Израиля

В Иерусалиме на улице Хана после того, как был выписан муниципальный штраф, возникли беспорядки. Речь идет о районе проживания ультраортодоксальной общины.

В ходе столкновений нарушителями порядка был перевернут полицейский автомобиль. В сотрудников полиции бросали камни и другие тяжелые предметы. Трое полицейских получили легкие травмы.

Нескольким патрульным автомобилям причинен значительный ущерб.

Израиль
