ДТП около Мертвого моря, один из пострадавших в тяжелом состоянии

На 90-й трассе между Авнат и Мецокей Драгот, около побережья Мертвого моря, столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, их эвакуировали на вертолетах спасательной службы.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что мужчина около 30 лет в тяжелом состоянии. Еще четверо получили легкие травмы.

Пострадавшие направлены в иерусалимские больницы "Адаса Эйен-Керем" и "Шаарей Цедек".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.