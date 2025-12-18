ДТП около Мертвого моря, один из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 18 декабря 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 13:18
На 90-й трассе между Авнат и Мецокей Драгот, около побережья Мертвого моря, столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, их эвакуировали на вертолетах спасательной службы.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что мужчина около 30 лет в тяжелом состоянии. Еще четверо получили легкие травмы.
Пострадавшие направлены в иерусалимские больницы "Адаса Эйен-Керем" и "Шаарей Цедек".
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.