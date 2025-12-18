Внимание, розыск: пропал 88-летний Ицик Амрани Коэн из Иерусалима (найден)

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пожилого человека, покинувшего дом ранним утром. Пропал 88-летний Ицик Амрани Коэн, который вышел из дома на улице А-Даф а-Йоми в Иерусалиме. В последний раз его видели в терминале на улице АЦАГ (Ури Цви Гринберг) в Иерусалиме, после чего следы его затерялись.

С утренних часов полиция при поддержке волонтеров и с использованием различных средств ведет поиски, однако на данный момент мужчина не найден.

Приметы пропавшего: рост 165 см, среднее телосложение, светлый оттенок кожи, короткие редеющие белые волосы, белая борода. Ходит, сутулясь. По имеющейся информации, был одет в серое пальто, черные брюки и черную вязаную шапку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении или может помочь в поисках, просят обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение "Лев а-Бира" по телефону 02-5391550.

Вскоре поступила информация, что пропавший найден.