Спорт

Впервые в истории. Израильский лыжник завоевал право участвовать в олимпиаде

Лыжи
Олимпиада 2026
время публикации: 18 декабря 2025 г., 22:29 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 22:40
Впервые в истории. Израильский лыжник завоевал право участвовать в олимпиаде
AP Photo/Matthias Schrader

В квалификационном олимпийском отборе, который проходит в Норвегии, произошло историческое событие.

Израильтянин Аттила Кертеш завоевал право выступить на олимпиаде на дистанции 10 км.

Впервые израильский лыжник примет участие в олимпийских соревнованиях.

37-летний Аттила Кертеш - ветеринар и предприниматель, который 10 лет назад репатриировался из Венгрии.

На данный момент четыре израильских спортсмена завоевали право выступить в Италии на зимней олимпиаде 2026 года: Ноа и Барнабас Селлеш (горные лыжи), Мария Сенюк (Фигурное катание) и Аттила Кертеш (лыжные гонки).

