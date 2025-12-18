Впервые в истории. Израильский лыжник завоевал право участвовать в олимпиаде
время публикации: 18 декабря 2025 г., 22:29 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 22:40
В квалификационном олимпийском отборе, который проходит в Норвегии, произошло историческое событие.
Израильтянин Аттила Кертеш завоевал право выступить на олимпиаде на дистанции 10 км.
Впервые израильский лыжник примет участие в олимпийских соревнованиях.
37-летний Аттила Кертеш - ветеринар и предприниматель, который 10 лет назад репатриировался из Венгрии.
На данный момент четыре израильских спортсмена завоевали право выступить в Италии на зимней олимпиаде 2026 года: Ноа и Барнабас Селлеш (горные лыжи), Мария Сенюк (Фигурное катание) и Аттила Кертеш (лыжные гонки).
