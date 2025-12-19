x
19 декабря 2025
19 декабря 2025
19 декабря 2025
последняя новость: 00:14
19 декабря 2025
Мир

В США расследуют связь между убийством физика-ядерщика и стрельбой в Брауновском университете

время публикации: 19 декабря 2025 г., 00:14 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 00:35
В США расследуют связь между убийством физика-ядерщика и стрельбой в Брауновском университете
Полиция США расследует возможную связь между убийством профессора Массачусетского технологического института (MIT) Нуну Ф. Гомеша Лорейру под Бостоном и стрельбой в Брауновском университете в Провиденсе (штат род-Айленд, США).

Об этом сообщают американские СМИ, в том числе CBS News.

Новое направление появилось после анализа информации, собранной за последние 24 часа: в частности, речь идет о записях камер наружного наблюдения, установленных в районе Бруклайн в окрестностях Бостона, где проживал и где был убит профессор Лорейлу.

Между тем, появились сообщения о том, что полиции удалось идентифицировать человека, подозреваемого в причастности к стрельбе в Брауновском университете, где были убиты двое студентов и еще девять получили ранения.

Напомним, Нуну Ф. Гомеш Лорейру, 47-летний португальский физик, был застрелен в своем доме в городе Бруклайн под Бостоном. По данным полиции, в ночь на вторник, 16 декабря, ученого с огнестрельными ранениями обнаружили в фойе его жилого комплекса, он был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть.

Нуну Лорейру был директором Центра плазменной физики и управляемого термоядерного синтеза Массачусетского технологического института, профессором кафедры ядерной науки и инженерии и обладателем почетной профессорской кафедры по физике. Он занимался теорией и компьютерным моделированием плазмы, в том числе процессами магнитного пересоединения и турбулентности, ключевыми для создания установок управляемого термоядерного синтеза. В январе 2025 года ученый получил высшую правительственную награду США для молодых исследователей – Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers.

В ряде СМИ о Нуну Лорейру писали как о еврейском, произраильском ученом, однако представители еврейской общины Бостона опровергли эти сообщения, отметив, что они не знают, был ли Лорейру евреем, и им неизвестно о каких-либо его произраильских высказываниях.

