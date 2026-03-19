Военная сводка минздрава: за сутки в больницы поступили 177 пострадавших

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала операции "Рычание льва" и по состоянию на четверг, 19 марта, 07:00, в больницы были эвакуированы 3924 пострадавших, из них находятся на госпитализации 79 человек.

В числе этих 79 один человек был доставлен в критическом состоянии – не в результате попадания ракеты, шестеро в тяжелом состоянии, 12 человек в состоянии средней степени тяжести, состояние 60 пострадавших определяется как легкое.

За последние сутки, с 07:00 среды до 07:00 четверга, в больницы доставлены 177 пострадавших, в том числе один человек в критическом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести, 167 с легкими травмами, семь человек в состоянии нервного шока.