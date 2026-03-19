Лига чемпионов. Лионель Месси забил 900-й гол
время публикации: 19 марта 2026 г., 08:18 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 08:18
"Интер Майами" сыграл вничью 1:1 с "Нешвилом" и вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
Первый матч завершился вничью 0:0.
В Турнирах КОНКАКАФ действует правило гостевого гола, которое и вывело "Нешвилл" в четвертьфинал.
Лионель Месси открыл счет на 7-й минуте. Это 900-й гол в его карьере.
На 74-й минуте Кристиан Эспиноса сравнял счет 1:1.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 марта 2026