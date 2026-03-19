Лига чемпионов. Лионель Месси забил 900-й гол

"Интер Майами" сыграл вничью 1:1 с "Нешвилом" и вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Первый матч завершился вничью 0:0.

В Турнирах КОНКАКАФ действует правило гостевого гола, которое и вывело "Нешвилл" в четвертьфинал.

Лионель Месси открыл счет на 7-й минуте. Это 900-й гол в его карьере.

На 74-й минуте Кристиан Эспиноса сравнял счет 1:1.