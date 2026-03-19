Израиль резко увеличил закупку вооружений у Сербии

В 2023 году Израиль закупил у Сербии вооружения на 3 миллиона евро, в 2024 году – на 48 миллионов, а в 2025 году уже на 114 миллионов евро, сообщает центральное статистическое бюро в Белграде.

Из Белграда в Израиль в 2025 году пришли 38 грузовых рейсов с оружием. Судя по тому, что за первые 2,5 месяца 2026 года уже было выполнено 17 таких рейсов, объемы оборонных закупок у Сербии в этом году еще вырастут.

Согласно газете "Гаарец", в общей сложности вооружения в Израиль поставляют пять сербских компаний. Что именно поставляется, не поставляется, однако по данным газеты, в первую очередь речь идет об артиллерийских снарядах.

Следует подчеркнуть, что отношения в сфере безопасности между двумя странами носят двусторонний характер.

В начале 2025 года "Эльбит Маарахот" продал Сербии современные артиллерийские системы и беспилотники на сумму 335 млн долларов. В августе с был подписан дополнительный контракт на 1,6 млрд долларов, в рамках которого Белград получит беспилотники, ракеты большой дальности, системы радиоэлектронной борьбы и другое вооружение.