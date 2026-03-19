Осторожно, фишинг: сообщения якобы от Командования тылом отправляют мошенники

Национальное управление кибербезопасности предупреждает, что в последние часы граждане получают SMS-сообщения, маскирующиеся под официальные уведомления Командования тылом.

В этих сообщениях граждан призывают скачать специальные приложения якобы "для пребывания в бомбоубежище". Командование тылом не отправляло таких сообщений, и переходить по ссылкам в этих сообщениях категорически не рекомендуется.

Управление кибербезопасности подчеркивает: такие ссылки могут использоваться для кражи личной информации, идентификационных данных и причинения вреда вашему телефону.