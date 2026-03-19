19 марта 2026
|
19 марта 2026
|
последняя новость: 09:16
19 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Осторожно, фишинг: сообщения якобы от Командования тылом отправляют мошенники

Мошенничество
Кибербезопасность
время публикации: 19 марта 2026 г., 08:16 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 08:19
Осторожно, фишинг: сообщения якобы от Командования тылом отправляют мошенники
Национальное управление кибербезопасности предупреждает, что в последние часы граждане получают SMS-сообщения, маскирующиеся под официальные уведомления Командования тылом.

В этих сообщениях граждан призывают скачать специальные приложения якобы "для пребывания в бомбоубежище". Командование тылом не отправляло таких сообщений, и переходить по ссылкам в этих сообщениях категорически не рекомендуется.

Управление кибербезопасности подчеркивает: такие ссылки могут использоваться для кражи личной информации, идентификационных данных и причинения вреда вашему телефону.

