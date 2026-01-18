x
ДТП в Гуш-Эционе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

время публикации: 18 января 2026 г., 10:34 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 10:34
Пресс-служба МАДА

Утром 18 января недалеко от поселка Алон-Швут (Гуш-Эцион, Иудея) столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека.

Один из пострадавших, мужчина примерно 25 лет, в тяжелом состоянии направлен в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Еще трое, жители Палестинской автономии, с травмами от легких до средней тяжести, эвакуированы бригадами "Красного Полумесяца".

Обстоятельства ДТП уточняются.

