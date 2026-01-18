Подано обвинение против преступников, похитивших собаку в Ришон ле-Ционе и вымогавших $600 тысяч

Прокуратура подала обвинительное заключение против Билаляа Захрана (28 лет) из Джальджулии и Мурси Мазаруа (39 лет) из Тайбэ, которые вместе с сообщниками 19 декабря 2025 года в Ришон ле-Ционе похитили собаку породы ши-тцу по кличке Луна и вымогали у владельца, Офера Менделя, 600 тысяч долларов, угрожая в случае отказа убить собаку.

По данным следствия, в совершении преступления участвовали пять человек. Преступники выследили Офера, когда он вышел утром на прогулку с двумя собаками, напали на него, распылили ему в лицо слезоточивый газ и избили его. Потерпевший выпустил поводки из рук. Собаки сбежали. Но одну из них, Луну, преступники смогли поймать и увезли ее на автомобиле. Одна из соседок Офера пыталась помочь, в нее тоже распылили слезоточивый газ.

Несколько дней спустя преступники направили Оферу сообщения в WhatsApp с требованием перевести 600 тысяч долларов на электронный кошелек, угрожая в противном случае убить собаку. Одновременно с этим заявителю были отправлены видеозаписи, на которых собака была запечатлена в руках участников нападения, чтобы мотивировать его выплатить указанную сумму.

К моменту предъявления обвинения собака не найдена.

Участники нападения обвиняются в грабеже при отягчающих обстоятельствах. Помимо этого, Мазаруа также были предъявлены обвинения в вымогательстве путем угроз, изменении опознавательных знаков транспортного средства, а также в незаконном использовании транспортного средства.