18 января 2026
18 января 2026
Израиль

Подразделение "Рефаим" завершило двухмесячную миссию в Южном Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 января 2026 г., 10:00
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы многодоменного подразделения 888 "Рефаим" завершили свою двухмесячную миссию в Южном Ливане.

Подразделение занималось сбором разведывательной информации, обнаружением вражеской инфраструктуры, корректировкой огня и оказанием помощи наземным и воздушным силам в уничтожении террористической инфраструктуры и ликвидации боевиков террористической организации "Хизбалла", сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Израиль
