Подразделение "Рефаим" завершило двухмесячную миссию в Южном Ливане

Силы многодоменного подразделения 888 "Рефаим" завершили свою двухмесячную миссию в Южном Ливане.

Подразделение занималось сбором разведывательной информации, обнаружением вражеской инфраструктуры, корректировкой огня и оказанием помощи наземным и воздушным силам в уничтожении террористической инфраструктуры и ликвидации боевиков террористической организации "Хизбалла", сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.