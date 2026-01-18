Внимание, розыск: пропал 68-летний Михаэль Йегуда из Рамат-Гана
время публикации: 18 января 2026 г., 08:44 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 08:46
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 68-летнего Михаэля Йегуды, проживающего на улице Моше Даян в Рамат-Гане. Он вышел из дома сегодня рано утром и не вернулся.
Приметы: смуглая кожа, среднего телосложения, короткие седые волосы.
Описание одежды: синие спортивные штаны.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.