Внимание, розыск: пропал 68-летний Михаэль Йегуда из Рамат-Гана

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 68-летнего Михаэля Йегуды, проживающего на улице Моше Даян в Рамат-Гане. Он вышел из дома сегодня рано утром и не вернулся.

Приметы: смуглая кожа, среднего телосложения, короткие седые волосы.

Описание одежды: синие спортивные штаны.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.