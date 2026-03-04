Канцелярия Нетаниягу: "Бен-Гвир продолжит занимать свой пост"

Канцелярия премьер-министра опубликовала ответ на обращение юридического советника правительства Гали Баарав-Миары в БАГАЦ.

"Невероятно, что в разгар войны с Ираном, возглавляемой президентом Трампом и премьер-министром Нетаниягу, юридический советник правительства просит БАГАЦ издать распоряжение, обязывающее премьер-министра уволить министра национальной безопасности, ответственного за внутреннюю безопасность во время войны. Требование юридического советника правительства об увольнении высокопоставленного министра правительства, в отношении которого даже не возбуждено уголовное дело, подрывает основы демократии, разрушает принцип разделения властей и противоречит Основному закону о правительстве.

Как объявил премьер-министр несколько недель назад, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продолжит занимать свой пост".