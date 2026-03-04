x
04 марта 2026
|
последняя новость: 12:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 12:49
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Канцелярия Нетаниягу: "Бен-Гвир продолжит занимать свой пост"

Юрсоветник правительства
Итамар Бен-Гвир
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 04 марта 2026 г., 12:21 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 12:21
Канцелярия Нетаниягу: "Бен-Гвир продолжит занимать свой пост"
Yonatan Sindel/Flash90

Канцелярия премьер-министра опубликовала ответ на обращение юридического советника правительства Гали Баарав-Миары в БАГАЦ.

"Невероятно, что в разгар войны с Ираном, возглавляемой президентом Трампом и премьер-министром Нетаниягу, юридический советник правительства просит БАГАЦ издать распоряжение, обязывающее премьер-министра уволить министра национальной безопасности, ответственного за внутреннюю безопасность во время войны. Требование юридического советника правительства об увольнении высокопоставленного министра правительства, в отношении которого даже не возбуждено уголовное дело, подрывает основы демократии, разрушает принцип разделения властей и противоречит Основному закону о правительстве.

Как объявил премьер-министр несколько недель назад, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продолжит занимать свой пост".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2026

"Безумие и оторванность от реальности". В коалиции резко критикуют Баарав-Миару